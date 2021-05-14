الصين تعرب عن أسفها لاعتراض واشنطن على عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الوضع في غزة واسرائيل

الصين تعرب عن أسفها لاعتراض واشنطن على عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الوضع في غزة واسرائيل

نيويورك – أعرب مندوب الصين والرئيس الحالي لمجلس الأمن، جانغ جون، عن أسفه لمنع عقد اجتماع اليوم الجمعة حول الوضع في غزة وإسرائيل “من قبل عضو واحد”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكتب في تغريدة: “تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب أن يتصرف مجلس الأمن الآن ويرسل رسالة قوية”.

وأضاف: “نتأسف لمنع اجتماع يوم الجمعة من قبل عضو واحد. ومن المقرر عقد اجتماع مفتوح في العاشرة صباحًا يوم الأحد”.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

المصدر: RT

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