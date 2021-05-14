ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي أن إطلاق صناديق إعادة الإعمار بالتزامن مع عمر الحكومة القصير عبارة عن باب خلفي للفساد لا أكثر.

الهادي وفي تصريج لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الجمعة قال: إن المطلوب من الحكومة تحسين الأوضاع المعيشية، من توفير الدواء للأمراض المزمنة والخدمات العامة قبل إطلاق الصناديق، إذ لا يعقل الحديث عن إعادة الإعمار، فيما المناطق تعاني من نقص المياه مثلًا.

وأوضح الهادي أن عائدات مبيعات النقد الأجنبي يجب أن توظف في تأمين الاستقرار النقدي والاقتصادي، وليس لتمويل الموازنة العامة أو صناديق إعادة الإعمار.

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