الهند.. أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

الهند.. أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

الهند – سجلت الهند أكثر من أربعة آلاف وفاة بكوفيد-19 لليوم الثاني على التوالي، بينما بقيت حالات العدوى اليومية المسجلة دون 400 ألف لليوم الرابع على التوالي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل البلاد 362727 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجمل عدد الإصابات إلى 23.7 مليون.

وقفزت الوفيات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بواقع 4120 إلى 258317 وفاة إجمالا.

وليست لدى الخبراء توقعات واضحة عن وقت وصول الأعداد للذروة، وتتزايد المخاوف بشأن درجة عدوى السلالة التي تسببت في موجة التفشي الأعنف في الهند وتنتشر حاليا في أنحاء العالم.

والموقف الوبائي متدهور بشكل خاص في المناطق الريفية من ولاية أوتار براديش، أكثر ولايات البلاد اكتظاظا بالسكان، حيث يقطنها نحو 320 مليون نسمة. وتظهر لقطات تلفزيونية الأسر وهي تنتحب على المتوفين من المرض في المستشفيات أو في الخيام، في المناطق التي يعالج فيها ذويهم.

وطفت جثث في نهر الغانغ الذي يمر عبر الولاية، مع اكتظاظ محارق الجثث ونقص الأخشاب اللازمة لعملية الحرق.

وتزامن الارتفاع الحاد في عدد الإصابات والوفيات مع بطء عمليات التحصين، رغم أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أعلن أن اللقاحات ستكون متاحة لكل البالغين اعتبارا من الأول من مايو.

المصدر: رويترز

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