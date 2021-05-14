الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، امس انخفاضا أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، بمقدار 400 ألف برميل الأسبوع الماضي.

‎وقالت إدارة معلومات الطاقة (حكومية)، إن مخزونات النفط الخام التجارية (باستثناء تلك الموجودة في احتياطي البترول الاستراتيجي) انخفضت إلى عند 484.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 مايو/أيار الجاري، من 484.3 مليون برميل في الأسبوع الذي سبقه.

وكان المحللون توقعوا انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل.

وفقا للبيانات الجديدة، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 134.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، من 136.2 مليون برميل في الأسبوع الذي سبقه.

وكانت توقعات المحللين بانخفاض نواتج التقطير بنحو 1.1 مليون برميل.

في المقابل، سجلت مخزونات وقود السيارات (البنزين) ارتفاعا مفاجئا بمقدار 400 ألف برميل إلى 236.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، من 235.8 مليون برميل في الأسبوع الذي سبقه.

وتوقع المحللون انخفاض مخزونات البنزين بنحو 600 ألف برميل.

وبلغ متوسط استهلاك المصافي الأمريكية من النفط الخام 15 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، أقل بمقدار 223 ألف برميل يوميًا متوسط الأسبوع الذي سبقه.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المصافي عملت بنسبة 86.1 بالمئة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي، انخفاضا من 86.5 بالمئة في الأسبوع الذي سبقه.

وبلغ متوسط واردات النفط الخام الأمريكية 5.5 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، بزيادة 37 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه.

الأناضول

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