ليبيا – رأى عضو مجلس النواب الليبي جبريل اوحيدة أن تكليف ريتشارد نورلاند مندوبًا خاصًا للبيت الأبيض إلى ليبيا يعني أن واشنطن تهدف الآن إلى تحرك استراتيجي مباشر، ربما لوضع حد أو على الأقل تحجيم التدخلات العسكرية للدول الأخرى.

اوحيدة وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قال: “قد نشهد حتى تهديدًا عسكريًا حقيقيًا لكبح جماح أتباع وأدوات هذه الدول من الأطراف الليبية إذا لم تلتزم بالاتفاقات السياسية الأخيرة، وصولًا إلى الانتخابات القادمة في موعدها، وتراهن الإدارة الأمريكية على انتخاب سلطة واحدة تمثل كل ليبيا ويمكنها أن تكون حليفًا استراتيجيًا واقتصاديًا لواشنطن”.

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