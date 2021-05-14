واشنطن – طالب 43 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإلغاء المحادثات النووية مع إيران بسبب “تمويل” طهران لـ”حركة حماس” المصنفة منظمة إرهابية من قبل واشنطن.

وبحسب موقع newsweek قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي يقودها السيناتور ماركو روبيو، طلبها هذا في رسالة موجهة إلى بايدن، وجاء فيها: “خلال اليومين الماضيين، شن إرهابيون فلسطينيون في غزة، الذين تمولهم إيران، سلسلة من الهجمات الصاروخية التي تستهدف المدنيين والمدن الإسرائيلية، بما في ذلك القدس عاصمة إسرائيل”.

واعتبروا أن “هذا أمر مقلق لأن أعضاء إدارتكم موجودون حاليا في فيينا للتباحث مع إيران، الدولة الراعية للإرهاب في العالم”، وأضافوا: “إن انخراط الولايات المتحدة في مباحثات نشطة مع إيران وتقديم اقتراحات بتخفيف محتمل للعقوبات بمليارات الدولارات سيسهم بلا شك في دعم إيران لحركة حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تهاجم الأمريكيين وحلفائنا”.

وتوجهوا إلى بايدن قائلين: “ندعوكم إلى إنهاء المباحثات على الفور مع إيران، والتوضيح أنه لن يتم تخفيف العقوبات عليها”.

المصدر: newsweek

Share and Enjoy ! 0 Shares