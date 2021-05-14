روسيا – هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، امس الخميس، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين بأن الرئيس وجه تهنئة جاء فيها: “انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة العيد المشرق والمنتظر. منذ الأزل يتم الاحتفال بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين، وهو ما يجسد رغبة الناس في تحسين الذات”.

وتابع بيان الكرملين: “أتباع الإسلام في روسيا الاتحادية يحترمون التقاليد التاريخية والدينية والثقافية لأسلافهم، وينقلونها من جيل إلى جيل”.

وأضاف: “تشارك المنظمات الإسلامية بنشاط في حياة البلد، وتعزز التفاعل مع الهياكل الحكومية والعامة، وتولي اهتماما لا يكل للمبادرات الخيرية والتعليمية. وبالطبع، أشير بشكل خاص لأنشطتها التي تتطلب إيثار الذات، والتي تساعد الناس، في هذه الأوقات العصيبة، على البقاء والتغلب على الصعوبات”.

هذا وكانت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد دون مصلين، مراعاة لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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