ألمانيا – توج فريق بوروسيا دورتموند بلقب بطل كأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب لايبزيغ بفوزه عليه (4-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الخميس، على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

وسجل الإنجليزي جادون سانشو هدفين لدورتموند الأول والثالث، في الدقيقتين (5 و45)، وتكفل زميله “الفتى الذهبي” النرويجي إيرلينغ هالاند بالتوقيع على الثناية الأخرى، عند الدقيقتين (28 و88).

بينما سجل المهاجم الإسباني داني أولمو هدف لايبزيغ الوحيد، بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

وأحرز دورتموند لقب بطل كأس ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 2017، والخامسة في تاريخه.

بينما أخفق لايبزيغ في الفوز بباكورة ألقابه في هذه المسابقة، وتقديم هدية وداعية لمدربه الشاب، يوليان ناغلسمان (33 عاما)، الذي سينتقل لتدريب بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل، خلفا لهانز فليك.

المصدر: RT

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