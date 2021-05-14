بيرني ساندرز يحث بايدن على تعيين شخصية قادرة على التواصل مع الفلسطينيين سفيرا لدى إسرائيل

بيرني ساندرز يحث بايدن على تعيين شخصية قادرة على التواصل مع الفلسطينيين سفيرا لدى إسرائيل

واشنطن – دعا السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز الرئيس جو بايدن لاختيار شخصية “قادرة على التواصل مع الفلسطينيين” لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

وكتب ساندرز على “تويتر”، امس: “بينما يدرس الرئيس بايدن خياراته لمنصب السفير لدى إسرائيل، أدعوه لاختيار شخصية قادرة على تمثيل بلادنا بشكل متوازن، وقادرة على التواصل ليس فقط مع إسرائيل بل ومع الفلسطينيين أيضا”.

وأضاف أن “دور الولايات المتحدة يجب أن يكون في الجمع بين شعوب المنطقة، وليس فقط دعم الحكومة اليمينية الإسرائيلية”.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة والقدس.

وقد أكد بايدن على ضرورة وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مشددا على حق الأخيرة “في الدفاع عن نفسها”.

وأثار هذا الموقف انتقادات من قبل بعض المشرعين الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن الولايات المتحدة لا يجب أن تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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