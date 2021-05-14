ليبيا – أعلن حاكم مقاطعة صقلية نيللو موزوميتشي أنه طلب من وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي حث الحكومتين التونسية والليبية على احتواء تدفقات المهاجرين نحو سواحل الجزيرة في جنوب إيطاليا.

موزوميتشي وفي تصريح للصحفيين أمس الخميس وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية في أعقاب لقائه مع وزيرة الداخلية بالعاصمة روما قال: “لن نستسلم ولن نتراجع سنتيمترًا واحدًا للدفاع عن مصالح الجميع، ولكي يقوم الكل بأداء واجبهم”.

وأضاف: “طلبت مرة أخرى من الوزيرة التدخل بشكل قوي مع الحكومتين التونسية والليبية، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه هاتان الدولتان بمهمة منع أو احتواء ظاهرة الاتجار بالبشر المنطلقة من سواحلها”.

حاكم صقلية خلص إلى القول: “أيضًا، طلبنا من حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي بوضع استراتيجية بشأن البحر المتوسط ​​وليس فقط لظاهرة الهجرة. دعونا رئيس الوزراء للضرب بقبضته على طاولة المجلس الأوروبي القادم، وأن يشرح لأوروبا أن هذه الدراما الإنسانية لا يمكن أن تترك فقط لإيطاليا وصقلية والأراضي الحدودية، ساحل لامبيدوزا من جهة والسواحل الأخرى على الجانب الآخر من الجزيرة جنوبي إيطاليا”.

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