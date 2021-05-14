واشنطن – أعلن خبير أمريكي ما قد يكون سببا وراء إقدام أكثر من 100 من الجنرالات المتقاعدين الأمريكيين على كتابة رسالة تحتوي على شكوك حول قدرة الرئيس جو بايدن على تولي مسؤولية الرئاسة.

كان 124 جنرالا متقاعدا بالقوات المسلحة الأمريكية قد شككوا في حالة بايدن النفسية والبدنية في رسالة مفتوحة.

من جانبه عبر الخبير فيل جيرالدي، وهو ضابط سابق في جهاز المخابرات التابع للقوات المسلحة الأمريكية، عن شكوكه في إمكانية أن تكون حالة الرئيس بايدن الصحية تدهورت إلى الحد الذي أشار إليه أصحاب الرسالة.

وقال جيرالدي في حديثه لـ”سبوتنيك” إنه لا يستبعد إمكانية أن تكون رغبة بايدن في إلغاء القرارات بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل 11 سبتمبر/أيلول 2021، هي ما دفعهم إلى كتابة الرسالة ضد الرئيس.

المصدر : سبوتنيك