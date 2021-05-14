روسيا – أعلنت الدكتورة كاميلا تيموشينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك خمس مواد بالإضافة إلى القهوة، يمكن أن تعطي طاقة إضافية للجسم.

وتشير الخبيرة، إلى أنه أولا وقبل كل شيء يجب الانتباه إلى البروتينات في المادة الغذائية- اللحوم، الأسماك، البيض، الحليب، الزبادي، حيث أن الطاقة التي نحصل عليها من هذه المواد تستهلك ببطء، لذلك تساعد على الحفاظ على النشاط الفكري وعمل العضلات، وتخلق شعورا بالشبع خلال فترة طويلة. ولكن عند اتباع نظام غذائي نباتي، تنصح بتضمينه التوفو والبقوليات.

وثانيا، تنصح بتناول الفواكه الغنية بالكربوهيدرات البسيطة التي تعوض بالألياف الغذائية. هذه الكربوهيدرات تنشط الجسم بسرعة وتساعد على ممارسة العمل، حيث أن تناول تفاحة واحدة يعادل فنجانا من القهوة.

وتنصح الأخصائية بتناول المكسرات، التي تخلق شعورا بالشبع، وتخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وتحتوي على مركب بيوتين (فيتامين مجموعة В، الذي يساعد الجسم على الحصول على طاقة إضافية). ولكن يجب أن نعلم أن المكسرات تحتوي على سعرات حرارية عالية ويمكن أن تسبب الحساسية. لذلك يكفي تناول 3-5 حبات من الجوز و10 حبات من الفستق واللوز والبندق في اليوم.

ووفقا لها، تعتبر الشوكولاتة الداكنة بديلا جيدا للقهوة. لأن الكاكاو ينشط الجسم ويساعد على تركيز الانتباه. والكافيين والثيبرومين الموجودة فيه تساعد على إطلاق شحنات الطاقة بسلاسة دون الإضرار بالحالة الصحية. ولكن مع ذلك تحذر الأخصائية من تناول قطعة شوكولاتة كاملة (80-100 غرام) دفعة واحدة، بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.

وتشير الخبيرة، إلى ضرورة الحفاظ على التوازن المائي في الجسم. أي يجب تناول 1.5-2 لتر من الماء في اليوم، للحفاظ على الطاقة طوال النهار. وتؤكد في نفس الوقت على عدم الإفراط بتناول كمية أكبر من الماء، أو تناول أطعمة دسمة أو مالحة جدا.

المصدر: نوفوستي

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