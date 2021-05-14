دراسة تكشف عمّا قد يكون المفتاح لحياة أطول!

دراسة تكشف عمّا قد يكون المفتاح لحياة أطول!

ألمانيا – كشفت دراسة جديدة مذهلة أن مجرد الإحساس بالشباب يمكن أن يحمي البالغين في منتصف العمر وكبار السن من التدهور الصحي عن طريق الحماية من الإجهاد.

ودرس الباحثون في ألمانيا ما إذا كان “العمر الذاتي” للناس – الشعور بأنهم أصغر سنا مما هم عليه في الواقع – له تأثير على الآثار الضارة للتوتر.

وعلى وجه التحديد، نظر الخبراء في آثار الإجهاد على تدهور الصحة الوظيفية – أصبحوا غير قادرين بشكل مطرد على أداء المهام اليومية مثل صعود السلالم.

وكان العمر الذاتي الأصغر مرتبطا بانخفاض حاد في الصحة الوظيفية، وفقا لفريق من المركز الألماني لعلم الشيخوخة في برلين.

ووجدوا أن الأشخاص الذين شعروا بأنهم أصغر سنا يتمتعون بإحساس أكبر بالرفاهية، وتحسين الأداء الإدراكي، والتهاب أقل، وخطر أقل من العلاج بالمستشفى، وحياة أطول.

ويقولون في ورقتهم البحثية إن “الشعور بأن الشخص أصغر من العمر الزمني، مرتبط بالعديد من النتائج الصحية المفيدة”.

ومع ذلك، وبغض النظر عن هذه الآثار الصحية المباشرة، لا يُعرف الكثير عن دور العمر الذاتي باعتباره “عازلا” محتملا.

وتدعم النتائج دور الإجهاد كعامل خطر لتدهور الصحة الوظيفية.

وقام الباحثون بتحليل ثلاث سنوات من البيانات من 5039 مشاركا في المسح الألماني للشيخوخة، وهو مسح طولي لسكان ألمانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 40 وما فوق.

وشمل الاستطلاع أسئلة حول مقدار الإجهاد المتصور في حياتهم، بالإضافة إلى صحتهم الوظيفية – إلى أي مدى كانت محدودة في الأنشطة اليومية مثل المشي وارتداء الملابس والاستحمام.

وأشار المشاركون أيضا إلى عمرهم الشخصي من خلال الإجابة عن السؤال “كم تبلغ من العمر وفقا لشعورك الذاتي؟”.

ووجد الباحثون، في المتوسط​​، أن المشاركين الذين أبلغوا عن المزيد من التوتر في حياتهم عانوا من تدهور حاد في الصحة الوظيفية على مدى ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من أن الارتباط بين الإجهاد وتدهور الصحة الوظيفية كان أقوى بالنسبة للمشاركين الأكبر سنا، يبدو أن العمر الشخصي يوفر عازلا واقيا.

وبين الأشخاص الذين شعروا بأنهم أصغر من أعمارهم الفعلية، كانت الصلة بين التوتر وتدهور الصحة الوظيفية أضعف.

وكان هذا التأثير الوقائي أقوى ما يكون بين المشاركين الأكبر سنا، ما يشير إلى أن الشعور بأنهم أصغر سنا مما نحن عليه في الواقع هو الأكثر فائدة في الشيخوخة.

وقال معد الدراسة ماركوس فيتشتاين، في جامعة هايدلبرغ: “بشكل عام، نعلم أن الصحة الوظيفية تتدهور مع تقدم العمر، لكننا نعلم أيضا أن مسارات الصحة الوظيفية المرتبطة بالعمر متنوعة بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، يدخل بعض الأفراد في سن الشيخوخة والشيخوخة للغاية بموارد صحية جيدة جدا وسليمة، في حين يعاني البعض الآخر من تدهور واضح في الصحة الوظيفية، ما قد يؤدي إلى الحاجة إلى رعاية طويلة الأجل”.

ومع ذلك، فإن الشعور بالشباب من المحتمل أن يتوقف عن التأثير الوقائي ضد الإجهاد إذا أصبحت الفجوة بين العمر الذاتي والعمر الفعلي واسعة جدا، وفقا لـ فيتشتاين.

وقال إن الشعور بالشباب إلى حد ما قد يكون متكيفا مع النتائج الصحية الوظيفية، في حين أن “الشعور بأنك صغير جدا” قد يكون أقل تكيفا أو حتى غير قادر على التكيف.

ويعتقد الباحثون أن التدخلات الجديدة لمساعدة الأشخاص على الشعور بأنهم أصغر سنا يمكن أن تقلل من الضرر الناجم عن الإجهاد، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسة لتحديد أيهما يعمل بشكل أفضل.

ونُشرت الدراسة في مجلة علم النفس والشيخوخة.

المصدر: ديلي ميل

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