إسبانيا – أشعل فريق ريال مدريد الصراع على لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه غرناطة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من “الليغا”.

ووضع النجم الكرواتي لوكا مودريتش الفريق الملكي في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 17، وضاعف زميله المهاجم البرازيلي رودريغو النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وقلص المهاجم المخضرم خورخي مولينا (37 عاما) النتيجة لأصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الأول لهم بحلول الدقيقة 71. ولكن المدافع ألفارو أودريوزولا وسع الفارق من جديد “للميرينغي” بعد أربع دقائق فقط، واختتم زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رباعية الضيوف في الدقيقة التالية.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 78 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليفانتي (3-3) يوم الثلاثاء الماضي.

بينما يتربع أتلتيكو مدريد على عرش صدارة “الليغا” برصيد 80 نقطة.

أما غرناطة فيشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.

المصدر: RT

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