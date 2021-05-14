إسبانيا – نصح حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، زملاءه بالحفاظ على تركيزهم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مع دخول المنافسة على اللقب نهاية مثيرة.

وبفوزه 4-1 على غرناطة، أمس الخميس، في المرحلة الـ36 من عمر “الليغا”، أصبح ريال مدريد يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من النهاية.

وإذا فشل أتلتيكو في الفوز في واحدة من مباراتيه المقبلتين، سيحتفظ ريال مدريد باللقب لو انتصر في مباراتيه.

وقال كورتوا “نحن بحاجة لمواصلة الضغط على أتلتيكو والتأكيد على أننا في أعقابه وأنه لا يوجد أي مجال للخطأ”.

وأضاف: “أتلتيكو يشعر بقوة لكننا بحاجة للتركيز على أنفسنا. نواجه أتلتيك بيلباو (يوم الأحد المقبل) وهي مباراة صعبة وسنرى الوضع بعدها”.

ورغم الفوز المريح على غرناطة، انتقد كورتوا فقدان فريقه للتركيز في بعض الأوقات، وقال “لم نكن جيدين في الشوط الثاني. أتيحت لغرناطة فرصة قبل أن تصبح النتيجة 2-1، وأهدرنا العديد من الفرص أيضا”.

وأكمل الحارس البلجيكي: “نجحنا في التقدم 3-1 لكن عندما أصبحت النتيجة 4-1 أنقذت ثلاث محاولات ولا يمكن أن يحدث ذلك. لا يمكننا الاسترخاء مطلقا”.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بيلباو يوم الأحد المقبل، فيما يستضيف أتلتيكو منافسه أوساسونا في نفس اليوم.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares