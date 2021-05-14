 متابعة متواصلة لآخر تطورات الحرب في الأراضي الفلسطينية في يومها الخامس – صحيفة المرصد الليبية
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فلسطين – تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم الخامس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

  • الجيش الإسرائيلي: 160 مقاتلة أطلقت 450 صاروخا على 150 هدفا في غزة خلال 40 دقيقة ليلة أمس
  • غوتيريش يدعو لوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة وإسرائيل
  • أردوغان: نعمل على إقناع العالم بتلقين إسرائيل الدرس اللازم
  • زوارق إسرائيل الحربية تطلق عدد من القذائف قبالة سواحل مدينة غزة
  • “كتائب القسام” تعلن استهداف مصنع كيميائيات إسرائيلي بطائرة مسيرة
  • مراسلنا: صافرات الإنذار تدوي في ياد مردخاي
  • غارة إسرائيلية جديدة على منطقة جباليا في قطاع غزة
  • استهداف منزل يعود لعائلة شحادة في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال القطاع
  • دمار كبير في شبكات كهرباء المناطق المستهدفة في شمال قطاع غزة
  • وسائل إعلام إسرائيلية: 10 مصابين جراء قصف صاروخي غير مسبوق لمدينة عسقلان الليلة الماضية
  • الجهاد الاسلامي: الموقف الأمريكي متواطئ مع إسرائيل في عدوانها، وداعم للإرهاب الإسرائيلي المنظم
  • الجهاد الإسلامي: إدارة بايدن تمنع أي إجراء دولي لإدانة الاٍرهاب الإسرائيلي وتعطيه مزيدا من الوقت للانتقام
  • إطلاق نحو 190 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، حيث سقط نحو 30 منها داخل القطاع بينما اعترضت القبة الحديدية العشرات

المصدر: RT

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