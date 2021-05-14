متابعة متواصلة لآخر تطورات الحرب في الأراضي الفلسطينية في يومها الخامس

متابعة متواصلة لآخر تطورات الحرب في الأراضي الفلسطينية في يومها الخامس

فلسطين – تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم الخامس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

الجيش الإسرائيلي: 160 مقاتلة أطلقت 450 صاروخا على 150 هدفا في غزة خلال 40 دقيقة ليلة أمس

غوتيريش يدعو لوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة وإسرائيل

أردوغان: نعمل على إقناع العالم بتلقين إسرائيل الدرس اللازم

زوارق إسرائيل الحربية تطلق عدد من القذائف قبالة سواحل مدينة غزة

“كتائب القسام” تعلن استهداف مصنع كيميائيات إسرائيلي بطائرة مسيرة

مراسلنا: صافرات الإنذار تدوي في ياد مردخاي

غارة إسرائيلية جديدة على منطقة جباليا في قطاع غزة

استهداف منزل يعود لعائلة شحادة في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال القطاع

دمار كبير في شبكات كهرباء المناطق المستهدفة في شمال قطاع غزة

وسائل إعلام إسرائيلية: 10 مصابين جراء قصف صاروخي غير مسبوق لمدينة عسقلان الليلة الماضية

الجهاد الاسلامي: الموقف الأمريكي متواطئ مع إسرائيل في عدوانها، وداعم للإرهاب الإسرائيلي المنظم

الجهاد الإسلامي: إدارة بايدن تمنع أي إجراء دولي لإدانة الاٍرهاب الإسرائيلي وتعطيه مزيدا من الوقت للانتقام

إطلاق نحو 190 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، حيث سقط نحو 30 منها داخل القطاع بينما اعترضت القبة الحديدية العشرات

المصدر: RT

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