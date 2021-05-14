إنجلترا – خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد (4-2)، في المباراة التي جمعتهما امس والمؤجلة من منافسات الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض “الشياطين الحمر” بهدف جاء بـ”نيران صديقة” سجله المدافع ناثانيل فيليبس خطأ في مرماه، اصطدمت الكرة به بعد تسديدة البرتغالي برونو فرنانديز مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بهدف التعادل في الدقيقة 34، ومن ثم وضع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو “الريدز” في المقدمة، بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين (45 و47).

وقلص المهاجم ماركوس راشفورد الفارق لفريق “للشياطين الحمر” بتسجيله الهدف الثاني له، عند الدقيقة 68. ومن ثم اختتم النجم المصري محمد صلاح رباعية ليفربول عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “أولد ترافورد”.

وأصبح الفرعون صلاح بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد” بقميص “الريدز” في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة، وذلك بعد أن حقق الإنجليزي هاري تشامبيرس هذا الإنجاز في الموسم (1920-1921).

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 60 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ ببصيص الأمل في دخول المربع الذهبي للمشاركة النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ”.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة، ويشغل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري “البريمير ليغ”.

المصدر: RT

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