مصر – أفاد مصدر مطلع في القاهرة فجر الجمعة بفشل جهود الوفد المصري الذي زار تل أبيب بهدف التوسط لاتفاق هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بسبب الرفض الإسرائيلي لأي مبادرات في هذا الشأن.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر مطلع على الموضوع في القاهرة أن الوفد المصري قد غادر تل أبيب بعد أن فشل في إقناع السلطات الإسرائيلية بالموافقة على وقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن الجانب المصري، الذي عادة يلعب دور الوساطة في هذه القضية، اقترح وقفا مؤقتا لإطلاق النار باعتباره مرحلة أولى في هدنة مستدامة، مضيفا: “لكن يبدو حاليا أن هذه المبادرة لا آفاق لها”.

وأوضح المصدر أن “الحديث دار في البداية عن هدنة إنسانية تستمر 3 ساعات، ومن ثم 6 ساعات، لكن كل المقترحات بقيت دون رد”.

وذكر: “المقاومة الفلسطينية تطالب بوقف إسرائيل عملياتها العدوانية في القدس الشرقية، بينما ترفض إسرائيل على الإطلاق الاستجابة للدعوات والمبادرات للهدنة. وفي نهاية المطاف اضطر الوفد المصري إلى مغادرة تل أبيب”.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

المصدر: “تاس” + وكالات

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