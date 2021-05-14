روسيا – أكد المركز الفيدرالي الروسي لتطوير تصدير المنتجات الزراعية، إن الولايات المتحدة باتت في بداية العام الجاري، أكبر المشترين للآيس كريم الروسي.

وأضافت الوزارة: “لقد تطور تصدير هذا المنتج (آيس كريم) إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وفي بداية عام 2021 أصبحت هذه الدولة، الرائدة بين مشتري الآيس كريم الروسي”.

ووفقا لمعطيات هيئة الجمارك الفيدرالية، زادت روسيا في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي توريد الآيس كريم للتصدير بنسبة 13٪ ، حتى 5.6 ألف طن، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الشحنات إلى الدول الأجنبية البعيدة( خارج بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي).

وتأتي في المركز الأول الولايات المتحدة: فقد نما تصدير البوظة الروسية إليها بمقدار 3.7 مرة إلى 1.9 ألف طن بقيمة 4.7 مليون دولار. وتحتل الصين المرتبة الثانية بين المستوردين، حيث زادت الواردات بنسبة 43٪ إلى 576 طنا وبنسبة 66٪ إلى 2.6 مليون دولار من حيث القيمة.

المصدر: نوفوستي

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