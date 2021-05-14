إسبانيا – تتواصل التكهنات والشكوك حول موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الاستمرار مع فريقه برشلونة مع اقتراب نهاية عقده.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ميسي سيمدد على الأرجح عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، بمجرد انتهاء منافسات الدوري الإسباني في الـ23 من مايو المقبل.

وأوضحت أن ميسي مستعد للبقاء، واستدركت: “لكنه يريد أن يعرف بالتفصيل العرض المادي للنادي وكذلك المشروع الرياضي الذي تم إعداده” من قبل الإدارة المنتخبة الجديدة برئاسة خوان لابورتا.

ولم يتقدم برشلونة بأي عرض رسمي حتى الآن لتمديد عقد قائده البالغ عمره 33 عاما، لأن رئيس النادي، لابورتا، يفضل انتظار التقارير المالية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حسابات النادي، والقدرة الاقتصادية للفريق في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير أفادت مؤخرا، بأن ميسي يريد مشروعا للفوز بالألقاب، لذلك أعطى النادي الضوء الأخضر للتعاقد مع مواطنه وصديقه سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي الحالي.

المصدر: وكالات

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