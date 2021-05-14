روما – ثأر الإسباني رافائيل نادال، من الألماني ألكسندر زفيريف، الذي أقصاه من دورة مدريد الأسبوع الماضي، بالفوز عليه 6-3، و6-4، اليوم الجمعة، ليبلغ نصف نهائي دورة روما للتنس.

وكان نادال، المصنف ثالثا عالميا، خسر أمام زفيريف، المصنف سادسا عالميا، للمرة الأولى في دورة تقام على الملاعب الترابية، في العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي، لكن الكلمة كانت له في مباراة اليوم، التي أنهاها في ساعة و59 دقيقة، محققا فوزه رقم 66 في روما، رابعة دورات الماسترز للألف نقطة.

وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها نادال المربع الأخير من إحدى دورات الماسترز هذا العام.

ويحمل “رافا”، الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورة روما، بعد أن توج 9 مرات في 11 مباراة نهائية، آخرها عام 2019.

ويأمل في الفوز باللقب مجددا لمعادلة رقم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في دورات الماسترز (36 لقبا)، الذي يواجه لاحقا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ويلتقي نادال في نصف النهائي، الأمريكي رايلي أوبلكا، المصنف 47 عالميا، الذي تابع مغامرته الناجحة في دورة روما، بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 7-5 و7-6.

المصدر: وكالات

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