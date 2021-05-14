وزيرة الطاقة الأمريكية تؤكد عدم وجود علاقة بين روسيا والهكرز الذين هاجموا خط أنابيب “كولونيال”

وزيرة الطاقة الأمريكية تؤكد عدم وجود علاقة بين روسيا والهكرز الذين هاجموا خط أنابيب “كولونيال”

الولايات المتحدة – أكدت السلطات الأمريكية أن الهكرز الذين هاجموا الشركة الأمريكية “كولونيال بايبلاين” وتسببوا بتعطل عمل منطومة أنابيب لنقل المحروقات ليس لهم صلة مباشرة بروسيا.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم اليوم الخميس لقناة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت الوزيرة الأمريكية، إن “الحادثة وقعت مع مؤسسة ليست بحكومية. ونعتقد أنه لم يكن هناك علاقة مباشرة مع روسيا، باستثناء أن هذه المجموعة من القراصنة نشأت في أوروبا الشرقية أو روسيا”.

في الوقت نفسه، شددت الوزيرة على أن “الجميع بحاجة إلى توخي أقصى درجات الحذر”. وأضافت، أن هذا يمكن أن يحدث بغض النظر عما إذا كانت مجموعة الهكرز دولية أو محلية.

وقالت “كولونيال بايبلاين”، التي تعد أكبر نظام خطوط أنابيب للمنتجات النفطية المكررة في الولايات المتحدة، أمس، أنه بدأ استئناف عمليات ضخ المحروقات من خلال خط أنابيب “كولونيال”، بعد الاضطرار إلى الإغلاق في أعقاب هجوم إلكتروني الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أيام حتى تعود سلسلة توريد المنتجات إلى وضعها الطبيعي، وتعهدت الشركة بنقل أكبر قدر ممكن من البنزين والديزل ووقود الطائرات بأمان.

المصدر: تاس

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