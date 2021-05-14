وزير الخارجية المصري يدعو خلال اتصال مع نظيره الفرنسي لوقف هجوم إسرائيل على غزة

وزير الخارجية المصري يدعو خلال اتصال مع نظيره الفرنسي لوقف هجوم إسرائيل على غزة

مصر – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال أجراه امس مع نظيره الفرنسي جون ايف لودريان، أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

كما شدد شكري على “أهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية”.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن “الوزيرين بحثا تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف، فضلا عن التطورات الأخيرة المتصلة بقطاع غزة”.

من جانب آخر، أفادت الوزارة بتلقي شكري اتصالا آخر من نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني، بحثا فيه تطورات الأزمة والجهود التى يسعى مجلس الأمن الدولي للقيام بها تحملا لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك كون أيرلندا عضو في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد جلسته الثالثة غدا الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.

المصدر: “اليوم السابع”

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