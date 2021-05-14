ليبيا – كشفت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية لوكالة “نوفا” الإيطالية أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر وزراء الخارجية بشأن ليبيا في برلين في النصف الثاني من يونيو المقبل.

وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أمس الأول تعاون إيطاليا وألمانيا في هذا الملف.

وأضاف ماس في زيارة رسمية لإيطاليا: “في ليبيا نتعاون مع الحكومة الانتقالية الجديدة”، مشيرًا إلى التحديات العديدة الواجب التغلب عليها، من انتخابات 24 ديسمبر، وحتى هدف الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من البلاد.

ومضى قائلًا: “نعمل سويًا في تعاون وثيق حتى من وراء الكواليس”، مشيرًا إلى أن ألمانيا وإيطاليا تريدان “مرافقة ليبيا على هذا المسار”.

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