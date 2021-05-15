ليبيا – قام نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح خلال اليومين الماضيين بزيارة منطقة وادي البوانيس. رافقه عميد بلدية وادي البوانيس علي عكاشة وعدد من أعضاء المجلس البلدي البوانيس وعميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش.

أبو جناح اطلع خلال الزيارة وفقاً لمكتبه الاعلامي على نسبة الإنجاز وأعمال الصيانة على مقري المجلس البلدي البوانيس وديوان المجلس البلدي البوانيس.

وتابع النائب خلال زيارته، أوضاع مصنع الطوب الرملي ومصنع المزرعة لصناعة الدقيق، والمشاكل والصعوبات التى تواجه عمل هذة المصانع وكيفية حلحلتها.

كما وقف على نسبة إنجاز أعمال البناء بمقر نادي العلا الرياضي بمنطقة سمنو. واطلع على وضع البنية التحتية للطرق الرئيسية المتهالكة للطرق الرئيسية الرابطة بين مناطق وادي البوانيس.

وأعلن في ختام الزيارة الإتفاق على تخصيص مقر ديوان المجلس البلدي البوانيس ليكون مقر لرئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

كما أكد أبوجناح على أنه سيعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل من أجل تحسين البنية التحتية للطرق العامة ببلدية وادي البوانيس،إضافة لإكمال أعمال الصيانة المتوقفة بالمرافق الحكومية والخدمية والعمل على أن تحدث حكومة الوحدة الوطنية تغيير إيجابي واسع بالجنوب الليبي لصالح المواطنين.

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