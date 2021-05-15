العثور على جمجمة لثور قديم عمره 10 آلاف عام جنوب سيبيريا

العثور على جمجمة لثور قديم عمره 10 آلاف عام جنوب سيبيريا

روسيا – عثر الغواصون في منطقة (ألتاي) الروسية في مجرى نهر (بيا) المحلي على جمجمة متحجرة لثور قديم يقدر عمره بـ10 آلاف عام.

وطرحوا إعلان بيعها في موقع “أفيتو” الروسي للإعلانات والمبيعات حيث حددوا سعره بـ150 ألف روبل (ما يعادل نحو ألفي دولار).

وجاء في إعلان البيع” نبيع جمجمة متحجرة لثور قديم في حالة جيدة وبلغت المسافة بين قرنيه 130 سنتيمترا”.

وقال الغواصان، ألكسندر أربزوف وفلاديمير بولتوراك، في صفحتهما على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، إنهما قاما في مارس الماضي بفحص مجرى وقاغ النهر حيث تراكمت كميات كبيرة من الجلد وعثرا على جمجمة متحجرة بوزن كبير. وأضافا قائليْن:” إننا تأكدنا مرة أخرى من أن نهرنا (بيا) يحتوي على كنوز تعود إلى عصور غابرة وآثار لحضارات مختلفة”.

واختار الغواصان مكانا للغطس ليس من قبيل الصدفة، إذ أن الغواصين سبق لهم أن اكتشفوا في وقت سابق هنا قرنا قديما وتوقع ألكسندر وفلاديمير أن يكتشفا قرنا آخر.

واستشار الغواصان موظفي المتحف التاريخي المحلي في مدينة بارناؤول حيث قيل لهما إن عمر الجمجمة قد يبلغ 10 آلاف عام.

بينما لم يرغب أحد إلى حد الآن في شراء الجمجمة القديمة. وقال ألكسندر أربوزوف إنه سيسلم الجمجمة للمتحف في حال لم يبد أحد رغبته في شرائها.

المصدر: تاس

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