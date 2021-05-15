العراق – أكد البنك الدولي إن العراق وستة بلدان أخرى مسؤولة عن حرق ثلثي الغاز في العالم خلال سنة عام الفين وعشرين الماضي.

واكد البنك الدولي ان العراق وروسيا، وإيران، والولايات المتحدة، والجزائر، وفنزويلا، ونيجيريا لا تزال تحرق الغاز على مدى تسع سنوات متتالية مبينا ان البلدان السبعة تنتج أكثر من أربعين بالمئة من النفط العالمي سنويا، لكنها تمثل نحو ثلثي عمليات حرق الغاز على مستوى العالم.

هذا وأشار البنك الدولي الى ان عملية حرق الغاز يُقصَد إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، وهو يحدث بسبب نقص التنظيم المناسب والإرادة السياسية. وتنتج عن هذه الممارسة مجموعة من الملوثات التي تنطلق في الغلاف الجوي.

وكالات

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