ليبيا – علق رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج الطاهر الغرابلي على العملية السياسية في ليبيا وما أسفرت عنه برعاية أممية وتوافق محلي ودولي.

الغرابلي الموالي بشدة لتركيا، قال في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك،” اليوم السبت: “من يريد بناء الدولة ويدافع عن حق مكتسب بعد تضحيات لا يدخل في فرضيات الربح والخسارة.. الورقة والصندوق إلا بعد دستور وأمن واستقرار ”، على حد قوله.

وأضاف قائلا: “لقد بقى عقيلة شامخاً في منصبه وحفتر في الرجمه ورحل السراج وانبطح المتخاذلون أكبر مؤامرة سوقها المنبطحون عملية التوافق الوهمي وكان الطعم الذي لن نستطيع بلعه ولا إرجاعه، فهل وجدتم توافق أم تلاعب”، على حد تعبيره.