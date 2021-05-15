إيطاليا – تقدم فريق يوفنتوس على ضيفه إنتر ميلان (2-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم “للبيانكونيري” مبكرا، في الدقيقة 24 من متابعة لكرة تصدى لها الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيش بعد ضربة جزاء نفذها “صاروخ ماديرا” بنفسه.

ورد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف التعادل، عند الدقيقة 35، سجله من ضربة جزاء.

ووضع الإكوادوري خوان كوادرادو أصحاب الأرض في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني لهم في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للشوط الأول، على ملعب “جيوزيبي مياتزا” بمدينة ميلانو.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 29 هدفا وتربع على عرش صدارة هدافي الموسم الحالي “للكالتشيو” بفارق 6 أهداف عن وصيفه روميلو لوكاكو، ويليهما في المركز الثالث الكولومبي لويس مورييل نجم فريق أتالانتا، برصيد 22 هدفا.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري “الكالتشيو”، برصيد 72 نقطة، ويصارع على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حين تعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لإنتر ميلان الذي يتربع على عرش الصدارة برصيد 88 نقطة، وحسم المنافسة على لقب بطل الدوري منذ عدة جولات، ليضع حدا بذلك لهيمنة يوفنتوس عليه في المواسم التسعة الماضية.

المصدر: RT

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