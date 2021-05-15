ألمانيا – توج النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند مع فريقه بوروسيا دورتموند بلقب بطل كأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب لايبزيغ بفوزه عليه (4-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس .

وتألق إيرلينغ هالاند بتسجيله هدفين لدورتموند الثاني والرابع، في الدقيقتين (28 و88)، بينما تكفل زميله الإنجليزي جادون سانشو بتسجيل الهدفين الأول والثالث، عند الدقيقتين (5 و45) على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

وأظهر “الفتى الذهبي” النرويجي قوة بدنية كبيرة ومهارة عالية خلال تسجيله الهدف الأول، حيث تلاعب بالفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزغ، الذي ذهب في مهب الريح بعد اصطدامه بالمهاجم النرويجي الشاب.

وأحرز هالاند باكورة ألقابه بقميص بوروسيا دورتموند، بعد أن قاده للفوز بلقب بطل كأس ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 2017، والخامسة في تاريخه.

وغاب إيرلينغ هالاند (20 عاما) عن مباراتي فريقه الأخيرتين ضد هولشتاين كيل (5-0) في الدور قبل النهائي لمسابقة الكأس أيضا، وضد لايبزيغ (3-2) في الدوري المحلي “البوندسليغا”. وسجل هالاند (20 عاما) 39 هدفا وصنع 11 هدفا خلال كل المسابقات هذا الموسم، و53 هدفا منذ انتقاله إلى صفوف بوروسيا دورتموند في يناير 2020، قادما من نادي سالزبورغ النمساوي، وربطت تقارير بين إمكانية انتقاله إلى فريق أكبر، حيث التقى وكيله مينو رايولا مع مسؤولين من أندية عملاقة.

المصدر: وكالات

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