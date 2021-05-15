الولايات المتحدة : نتوقع من أذربيجان سحب قواتها فورا من الحدود مع أرمينيا

الولايات المتحدة : نتوقع من أذربيجان سحب قواتها فورا من الحدود مع أرمينيا

واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، امس أن الولايات المتحدة تراقب من كثب الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وتتوقع من الأخيرة سحب قواتها فورا من الحدود مع أرمينيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، في تصريح صحفي، إن الإدارة في واشنطن تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين البلدين، مضيفة: “نتوقع من أذربيجان أن تسحب قواتها فورا”.

وشددت بورتر على أن التحركات العسكرية في الأراضي المتنازع عليها غير مسؤولة وتمثل استفزازا لا حاجة إليه.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أنه طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساعدة عسكرية لأرمينيا في ظل ما وصفه بعدم تنفيذ الطرف الأذربيجاني الاتفاق حول سحب قواته من منطقة سيونيك.

ونفت أذربيجان أن قواتها دخلت إلى الطرف الأرميني من الحدود، قائلة إنها قامت بحماية أراضيها.

المصدر: “رويترز” + وكالات

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