اليابان – أعلنت اليابان توسيع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، حاليا في طوكيو و5 محافظات أخرى، إلى 9 مناطق حيث أن السلطات عازمة على إقامة الألعاب الأولمبية في ما يزيد قليلا عن شهرين.

وتكافح اليابان لإبطاء الإصابات قبل الألعاب، وتشمل الإضافات الثلاثة محافظات هوكايدو الواقعة شمال اليابان، حيث سيقام الماراثون الأولمبي، بالإضافة إلى هيروشيما وأوكاياما في غرب اليابان.

وأعلن رئيس الوزراء يوشهيدي سوغا، خلال اجتماع فريق عمل حكومي اليوم الجمعة، أن المناطق الثلاث ستنضم إلى طوكيو وأوساكا وأربع محافظات أخرى تخضع بالفعل لقيود فيروس كورونا، حتى 31 مايو، يجب إغلاق الحانات وصالات الكاريوكي ومعظم المرافق الترفيهية، وسيتم تعويض أصحاب الأعمال الذين يمتثلون، وأولئك الذين لا يمتثلون سيواجهون بغرامات.

وقال سوغا: “تتصاعد العدوى بشكل سريع للغاية في المناطق المأهولة بالسكان”.

وتتعرض حكومة سوغا لضغوط شديدة من المواطنين الذين يشعرون بالإحباط المتزايد بسبب بطء عمليات طرح اللقاح وإعلانات الطوارئ المتكررة.

ويعارض الكثيرون الآن استضافة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

ويعد توسيع حالة الطوارئ بمثابة تحول كبير عن الخطة الأولية للحكومة التي اعتمدت على إجراءات أقل صرامة واعتبرت غير كافية.

المصدر: “أسوشيتد برس”

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