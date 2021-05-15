الصين – انتقدت الصين، امس الولايات المتحدة بسبب “دفعها مجلس الأمن لتأجيل اجتماع بشأن القضية الفلسطينية-الإسرائيلية”، بعد أن كان من المقرر عقده اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في مؤتمر صحفي، إنه في يوم الاثنين، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لاعتماد بيان رئاسي لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، ومنعت أيضا إصدار بيان من مجلس الأمن يوم الأربعاء للإعراب عن القلق إزاء الوضع في فلسطين.

وأضافت هوا “مثل المجتمع الدولي، فإن الصين قلقة بشدة إزاء تصعيد الوضع الحالي بين إسرائيل وفلسطين”.

وتابعت قائلة، إنه بما أن الصين تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في مايو، فإنها تتوسط وتدعم بفاعلية عقد المشاورتين الطارئتين لمجلس الأمن لمناقشة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ولفتت هوا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا معارضا للمجتمع الدولي، وطلبت منها تفسير ما تفعله.

وأشارت إلى أن “الصين ستواصل دفع مجلس الأمن لأداء واجباته بشأن الحفاظ على السلام والأمن العالميين، والتحرك بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في أقرب وقت، وتأكيد التزامها ودعمها القوي لحل الدولتين، ودعم استعادة السلام والاستقرار في المنطقة في أقرب وقت”.

المصدر: “شينخوا

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