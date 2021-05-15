ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أحمد أبو جناح، ببعض القيادات الاجتماعية ببلديات وادي الشاطيء.

الحاضرون أكدوا بحسب المكتب الاعلامي التابع إلى أبو جناح دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، وجهود نائب رئيس الحكومة من أجل تلبية احتياجات المنطقة الجنوبية.

وجددت القيادات الاجتماعية موقفها الرافض لأي عبث بوحدة ليبيا عامة وفزان خاصة.

وشدد المجتمعون على أهمية تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية ومتابعة وحلحلة المشاكل التي تعاني منها فزان بالإضافة إلى إنجاز ملف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

من جهته رحب أبو جناح بإنشاء لجنة المصالحة الوطنية، وأكد على أن قوة الجنوب الليبي تكمن في وحدة مكوناته واستقراره.

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء عزمه على عودة الشركات والمصانع إلى مقراتها الرسمية بمدن فزان، معتبراً هذه الخطوة ذات أهمية قصوى في جهود التنمية بفزان وتوفير فرص العمل لأبنائها.

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