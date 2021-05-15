روسيا – انتهى في مطار “بايكونور” الفضائي الروسي اختبار وحدة “ناؤوكا” الفضائية الروسية متعددة المهام التي يتوقع أن تطلق في يوليو المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان أصدرته شركة “إينيرغيا” الفضائية، بصفتها فرعا لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية أن خبراءها أجروا بنجاح اختبار مختبر “ناؤوكا” الفضائي الذي استغرق شهرا واحدا وتضمن فحص إحكام إغلاق جسم المختبر وأجهزته الخاصة بالالتحام بالمحطة الفضائية وكذلك فحص تشغيل دورة الهواء والدورة الهيدروليكية والمحركات.

ويعمل خبراء الشركة الآن على تركيب اليد الآلية الألمانية الصنع التي تسمح بتنفيذ العمليات الميكانيكية خارج المختبر دون أن يغادر رواد الفضاء المحطة ويخرجوا إلى الفضاء المكشوف.

وكانت مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن عملية تحضير مختبر “ناؤوكا” للعمل في مدار الأرض تستغرق 54 يوما وتتضمن تركيب البطاريات الشمسية وأجهزة الحماية من النيازك وتزويد المختبر بالوقود ووضعه في مقدمة الصاروخ الذي سيحمله إلى المحطة الفضائية.

يذكر أن مختبر “ناؤوكا” متعدد المهام يجب أن يطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 15 يوليو المقبل.

وسيحصل رواد الفضاء الروس مع وصول المختبر المحطة الفضائية على غرفة لفرد ثالث في الطاقم الروسي ومرحاض ثان ويد آلية ألمانية الصنع للعمل خارج المحطة.

جدير بالذكر أن عملية تصميم وتصنيع “مختبر “ناؤوكا” انطلقت عام 1995. وكان يخطط لإطلاقه إلى المحطة الفضائية الدولية ليحل محل وحدتها الروسية الأولى “زاريا”. إلا أن إطلاقه تأجل عام 2013 لاكتشاف رقاقات فولاذية في خزانات الوقود.

المصدر: تاس

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