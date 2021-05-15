روما – قلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، تأخره أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وبلغ نصف نهائي دورة روما، رابعة دورات الماسترز للألف نقطة، في مباراة امتدت على مدى يومين بسبب هطول الأمطار.

وتأجلت المباراة إلى اليوم السبت، بعدما توقفت بسبب الأمطار أمس الجمعة، عندما كان اليوناني، المصنف خامسا عالميا، متقدما على المصنف أولا، بنتيجة 6-4، و2-1.

وبعد استئناف المواجهة، نجح الصربي، المتوج خمس مرات في روما، بحسمها 4-6، و7-5، و7-5.

وبذلك ضرب دجوكوفيتش موعدا في المربع الذهبي، مع الإيطالي لورنتسو سونيغو، الذي حقق مفاجأة بالفوز على الروسي أندريه روبليف، المصنف سابعا، بنتيجة 3-6، و6-4، و6-3.

وفي نصف النهائي الثاني، يلعب في وقت لاحق اليوم السبت، الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثالثا عالميا، مع الأمريكي رايلي أوبيلكا، المصنف 47 عالميا.

ويحمل “رافا”، الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورة روما، بعد أن توج 9 مرات في 11 مباراة نهائية، آخرها عام 2019.

المصدر: وكالات

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