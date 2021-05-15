روسيا – أعلن رئيس الحكومة الروسية أن بلاده تتطلع إلى بدء إنتاج أعداد كبيرة من طائراتها المدنية الجديدة.

وقال ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا، في كلمة له أمام أعضاء البرلمان الروسي:

نعتزم بدء الإنتاج الصناعي لوسائل النقل الجوية ذات القدرات التنافسية: طائرات “إم إس-21″ و”بايكال” و”إيل-114-300″.

الطائرات المذكورة مخصصة لنقل المسافرين، وهي طائرات جديدة بصرت النور في القرن الـ21.

طائرة “إم إس-21” تنتمي إلى الجيل الجديد، الصاعد، من طائرات الركاب ولها نوعان: “إم إس-21-300″ التي تتسع لـ160 إلى 211 راكبا، و”إم إس-21-200” التي تتسع لـ130 إلى 176 راكبا.

طائرة “بايكال” أو “إل إم إس-901” هي طائرة خفيفة تتسع لـ9 أشخاص.

طائرة “إيل-114-300” تستطيع أن تنقل 52 إلى 64 مسافرا أو ما يبلغ وزنه الإجمالي 7 أطنان.

وستمضي روسيا قدما في تصنيع وسائل النقل البحرية أيضا. وقال رئيس الوزراء مخاطبا أعضاء البرلمان:

سوف نبني كاسحات الجليد الجديدة والسفن الجديدة من فئة “نهر – بحر”.

سبوتنيك