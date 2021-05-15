إسبانيا – أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تركيزه ولاعبيه على الجولتين الأخيرتين في الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”، مؤكدا عدم اهتمامه بالحديث عن مستقبله.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت، عشية مواجهة أتلتيك بيلباو، ضمن الجولة 37 للدوري: “سنحاول اللعب بشكل جيد، مثل أي مباراة، ولن نغير أي شيء”.

وعن خسارة كروس والغيابات، أجاب: “حقا، مع كل ما حدث لنا لم نتوقف عن العمل، أنا فخور بلاعبي فريقي”.

وحول موقف مارسيلو، كشف: “سيكون معنا غدا، ولم تعد لديه مشاكل”.

وأضاف: “أتلتيكو؟ علينا أن ننظر إلى ما يمكننا التحكم فيه، وهي مبارياتنا، حيث سنقاتل ضد منافس جيد، ونرى ما سيحدث”.

ورد زيدان على سؤال حول مستقبله، قائلا: “كما هو الحال دائما، أحيانًا أكون أكثر جدية، ولا يبدو الأمر كذلك، لكنه يثيرني العمل كل يوم وأستفيد من كل لحظة لي هنا، وأنا محظوظ بعملي”.

وتابع: “الرحيل؟ آسف لأنني ممل، لكنني لا أعرف ما الذي سيحدث، واليوم أنا هنا وغدًا لدينا مباراة، وفي الفترة المقبلة يمكن أن يحدث أي شيء، وهذا هو ريال مدريد، وشخصيا لست مهتما بالماضي أو المستقبل”.

وعن تصريحه الأخير بأنه سيسهل الأمر على النادي، أوضح المدرب الفرنسي: “لم أقصد أنني سأتخلى عن منصبي حين تصبح الظروف معقدة، ما أفعله يكون بالكامل وتماما من أجل النادي، وإذا حان وقت التغيير سيكون من أجل الجميع”.

واختتم زيدان حديثه، بالقول: “وصلنا في حالة جيدة، سواء في الهجوم أو الدفاع، وهذا يجعلني متفائلا، وسنقدم كل شيء، على الرغم من أن الحسم ليس في أيدينا، لكن ليس لدي شك في أننا سنبذل أقصى ما لدينا في هاتين المباراتين الأخيرتين”.

ويشغل ريال مدريد، المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري، برصيد 78 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وذلك قبل جولتين من النهاية.

المصدر: وكالات

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