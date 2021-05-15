الولايات المتحدة – أكدت وكالة “ستاندارد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية على تصنيف إسرائيل عند درجة “+AA-/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 5% في عام 2021 تدل على أن المواجهة العسكرية الحالية والتوترات الداخلية تتجه نحو التهدئة.

وتوقعت الوكالة أنه سيكون هناك وقف إطلاق النار في غزة في لحظة معينة، مثلما كان الأمر مع حالات التصعيد السابقة.

وأضافت “ستاندارد آند بورز” أن وباء فيروس كورونا أثر سلبيا على القطاع المالي الإسرائيلي بشكل ملموس، لكن المخاطر سيتم الحد منها بفضل هيكل الديون المواتي لدى إسرائيل.

واعتبرت أن الجهود القوية لتطعيم السكان أثرت إيجابيا على النظرة المستقبلية للاقتصاد الإٍسرائيلي.

المصدر: رويترز

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