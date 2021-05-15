موسكو – أعلن سفير فلسطين لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، اليوم السبت، أن بلاده تدعو لعقد لقاء عاجل لرباعية الوسطاء الدوليين حول الشرق الأوسط على مستوى وزراء الخارجية.

وفي تصريحات لوكالة “تاس” الروسية قال نوفل إن روسيا اتخذت موقفا بناء إزاء التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، و”يجب الحفاظ على هذا الموقف بل وإعطاء امتداد له”.

وبهذا الخصوص دعا الدبلوماسي الفلسطيني إلى عدم الإبطاء في عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) على مستوى وزراء الخارجية، وذلك من أجل منع حدوث تطور خطير.

المصدر: “تاس”

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