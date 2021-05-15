هونغ كونغ – قفزة أسهم شركة “Xiaomi Corp”، بنسبة وصلت لـ6.71 في المئة، في تعاملات بعد الظهيرة في هونغ كونغ .

وأرتفعت أسهم الشركة بعد تقرير يفيد برفع شركة الاتصالات العملاقة من “القائمة السوداء” الأمريكية.

وقال مراسل “بلومبرغ” إن رفع اسم الشركة من القائمة حدث بعد التوصل لإتفاقية مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي أحدث إرتفاع لأسهم الشركة إرتفعت بنسبة 4.88 في المئة.

يذكر أن الشركة قامت في وقت سابق من هذا العام، برفع دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف رفعها من “القائمة السوداء” التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب “غلوبال تايمز”، أكدت الشركة الصينية التي تصنع الهواتف الذكية، أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزارتي الدفاع والخزانة الأمريكية بشأن حظر الاستثمار الذي يجبر المستثمرين الأمريكيين على سحب ممتلكاتهم من الأوراق المالية للشركة.

سبوتنيك