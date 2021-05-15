فلسطين – تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

الهلال الاحمر : 10 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قصرة قرب نابلس.

الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر برج الجلاء بذريعة احتواءه على مصالح عسكرية للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس

تواصل توافد المشاركين بالوقفة التضامنية إلى منطقة العديسة الحدودية (اللبنانية)

فلسطين تدعو لعقد لقاء فوري لوزراء خارجية “الرباعية” حول الشرق الأوسط

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 9 قتلى

بعد تدمير إسرائيل برج الجلاء.. “كتائب القسام” تتوعد سكان تل أبيب بـ”رد مزلزل”

الجيش الإسرائيلي يدمر برج الجلاء بالكامل مقر وسائل إعلام دولية كبيرة في غزة

تجمع حشود من الأردنيين قرب حدود الضفة، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية لليوم الثاني على التوالي.

بدء توافد المشاركين في الوقفة التضامنية مع فلسطين إلى بلدة العديسة مقابل مستعمرة المطلة

تقارير: الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا بنيته قصف مبنى يضم مكاتب وسائل إعلام متعددة في غزة

إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة

الرئاسة الفلسطينية: الجريمة التي قام بها الإسرائيليون وراح ضحيتها عائلة كاملة لا يمكن السكوت عليها

‏أهل الطيبة بالداخل يهتفون للمقاومة من مكان سقوط أحد الصواريخ.

سقوط صاروخ في مدينة الطيبة داخل الخط الاخضر ( بلد احمد الطيبي عضو الكنيست).

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مواطن فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.

الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”،أبو عبيدة: بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب

الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”: جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة.

سقوط صواريخ في موديعين ومحيط اللد ( محيط مطار بن غوريون الإسرائيلي).

كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

كتائب القسام تقصف مغتصبة “سديروت” الصهيونية برشقة صاروخية

إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والفصائل الفلسطينية تعلن عن تنفيذها هجوم بعشرات الصواريخ

الجيش الإسرائيلي: على سكان تل أبيب الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر

كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية لتل أبيب بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح على الحدود مع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين

إذاعة الجيش: إلغاء 40 رحلة كان المفترض أن تهبط في اليوم التالي في مطار بن غوريون بسبب الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.

“سرايا القدس” تعلن استهداف عن تجمع لجنود إسرائيليين في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة مسيرة وبقذائف الهاون

الجيش الإسرائيلي: 2300 صاروخ أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل خلال 6 أيام

الجيش اللبناني يستقدم تعزيزات عسكرية إلى مناطق الجنوب ويقيم حواجزا عند مداخل البلدات الواقعة عند الشريط الحدودي

الجيش اللبناني يغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة حيث جرت مواجهات أمس

الجيش الإسرائيلي يستقدم تعزيزات عسكرية قبالة بلدة مارون الراس الحدودية

الدفاعات الجوية تعترض طائرة مسيرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من داخل قطاع غزة حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى إسقاطها

تم رصد إطلاق نحو 200 صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث سقط 30 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدة أكثر من 100 وفق سياسة الاعتراض

أكثر من 1300 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس (يشمل العدد الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيا والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة )

200 صاروخ من غزة على عسقلان وبئر السبع وإسدود الللية الماضية

مسؤول في “فتح”: لم يتصل أي زعيم عربي بالرئيس عباس خلال العدوان الإسرائيلي الحالي

إسرائيل ترحب بتصنيف النمسا “حزب الله” اللبناني “إرهابيا” بشقيه العسكري والسياسي

عسقلان وبئر السبع وإسدود تحت قصف صاروخي مكثف

مقتل 8 إسرائيليين جراء المواجهات الأخيرة مع الفلسطينيين

مدفعية الجيش الإسرائيلي تطلق قذائف تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس، والزوراق تجدد إطلاق قذائفها تجاه الشواطئ.

كهرباء غزة: تعطل 8 خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر من أصل 10 خطوط نتيجة القصف الذي طال مناطق واسعة في قطاع غزة

الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة

الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين

“الأونروا” في غزة تعلن عن تحويل المدارس المجهزة لديها إلى ملاجئ لمن تضررت منازلهم جراء القصف

“العفو الدولية” تدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

الأمم المتحدة: 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة جراء التصعيد

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares