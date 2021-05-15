فلسطين – تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.
- الهلال الاحمر : 10 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قصرة قرب نابلس.
- الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر برج الجلاء بذريعة احتواءه على مصالح عسكرية للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس
- تواصل توافد المشاركين بالوقفة التضامنية إلى منطقة العديسة الحدودية (اللبنانية)
- فلسطين تدعو لعقد لقاء فوري لوزراء خارجية “الرباعية” حول الشرق الأوسط
- ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 9 قتلى
- بعد تدمير إسرائيل برج الجلاء.. “كتائب القسام” تتوعد سكان تل أبيب بـ”رد مزلزل”
- الجيش الإسرائيلي يدمر برج الجلاء بالكامل مقر وسائل إعلام دولية كبيرة في غزة
- تجمع حشود من الأردنيين قرب حدود الضفة، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية لليوم الثاني على التوالي.
- بدء توافد المشاركين في الوقفة التضامنية مع فلسطين إلى بلدة العديسة مقابل مستعمرة المطلة
- تقارير: الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا بنيته قصف مبنى يضم مكاتب وسائل إعلام متعددة في غزة
- إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة
- الرئاسة الفلسطينية: الجريمة التي قام بها الإسرائيليون وراح ضحيتها عائلة كاملة لا يمكن السكوت عليها
- أهل الطيبة بالداخل يهتفون للمقاومة من مكان سقوط أحد الصواريخ.
- سقوط صاروخ في مدينة الطيبة داخل الخط الاخضر ( بلد احمد الطيبي عضو الكنيست).
- الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مواطن فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.
- الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”،أبو عبيدة: بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب
- الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”: جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة.
- سقوط صواريخ في موديعين ومحيط اللد ( محيط مطار بن غوريون الإسرائيلي).
- كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.
- كتائب القسام تقصف مغتصبة “سديروت” الصهيونية برشقة صاروخية
- إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والفصائل الفلسطينية تعلن عن تنفيذها هجوم بعشرات الصواريخ
- الجيش الإسرائيلي: على سكان تل أبيب الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر
- كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية لتل أبيب بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.
- وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح على الحدود مع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين
- إذاعة الجيش: إلغاء 40 رحلة كان المفترض أن تهبط في اليوم التالي في مطار بن غوريون بسبب الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.
- “سرايا القدس” تعلن استهداف عن تجمع لجنود إسرائيليين في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة مسيرة وبقذائف الهاون
- الجيش الإسرائيلي: 2300 صاروخ أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل خلال 6 أيام
- الجيش اللبناني يستقدم تعزيزات عسكرية إلى مناطق الجنوب ويقيم حواجزا عند مداخل البلدات الواقعة عند الشريط الحدودي
- الجيش اللبناني يغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة حيث جرت مواجهات أمس
- الجيش الإسرائيلي يستقدم تعزيزات عسكرية قبالة بلدة مارون الراس الحدودية
- الدفاعات الجوية تعترض طائرة مسيرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من داخل قطاع غزة حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى إسقاطها
- تم رصد إطلاق نحو 200 صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث سقط 30 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدة أكثر من 100 وفق سياسة الاعتراض
- أكثر من 1300 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس (يشمل العدد الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيا والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة )
- 200 صاروخ من غزة على عسقلان وبئر السبع وإسدود الللية الماضية
- مسؤول في “فتح”: لم يتصل أي زعيم عربي بالرئيس عباس خلال العدوان الإسرائيلي الحالي
- إسرائيل ترحب بتصنيف النمسا “حزب الله” اللبناني “إرهابيا” بشقيه العسكري والسياسي
- عسقلان وبئر السبع وإسدود تحت قصف صاروخي مكثف
- مقتل 8 إسرائيليين جراء المواجهات الأخيرة مع الفلسطينيين
- مدفعية الجيش الإسرائيلي تطلق قذائف تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس، والزوراق تجدد إطلاق قذائفها تجاه الشواطئ.
- كهرباء غزة: تعطل 8 خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر من أصل 10 خطوط نتيجة القصف الذي طال مناطق واسعة في قطاع غزة
- الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة
- الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين
- “الأونروا” في غزة تعلن عن تحويل المدارس المجهزة لديها إلى ملاجئ لمن تضررت منازلهم جراء القصف
- “العفو الدولية” تدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
- الأمم المتحدة: 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة جراء التصعيد
المصدر: RT