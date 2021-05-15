 لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السادس – صحيفة المرصد الليبية
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فلسطين – تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

  • الهلال الاحمر : 10 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قصرة قرب نابلس.
  • الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر برج الجلاء بذريعة احتواءه على مصالح عسكرية للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس
  • تواصل توافد المشاركين بالوقفة التضامنية إلى منطقة العديسة الحدودية (اللبنانية)
  • فلسطين تدعو لعقد لقاء فوري لوزراء خارجية “الرباعية” حول الشرق الأوسط
  • ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 9 قتلى
  • بعد تدمير إسرائيل برج الجلاء.. “كتائب القسام” تتوعد سكان تل أبيب بـ”رد مزلزل”
  • الجيش الإسرائيلي يدمر برج الجلاء بالكامل مقر وسائل إعلام دولية كبيرة في غزة
  • تجمع حشود من الأردنيين قرب حدود الضفة، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية لليوم الثاني على التوالي.
  • بدء توافد المشاركين في الوقفة التضامنية مع فلسطين إلى بلدة العديسة مقابل مستعمرة المطلة
  • تقارير: الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا بنيته قصف مبنى يضم مكاتب وسائل إعلام متعددة في غزة
  • إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة
  • الرئاسة الفلسطينية: الجريمة التي قام بها الإسرائيليون وراح ضحيتها عائلة كاملة لا يمكن السكوت عليها
  • ‏أهل الطيبة بالداخل يهتفون للمقاومة من مكان سقوط أحد الصواريخ.
  • سقوط صاروخ في مدينة الطيبة داخل الخط الاخضر ( بلد احمد الطيبي عضو الكنيست).
  • الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مواطن فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.
  • الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”،أبو عبيدة: بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب
  • الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”: جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة.
  • سقوط صواريخ في موديعين ومحيط اللد ( محيط مطار بن غوريون الإسرائيلي).
  • كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.
  • كتائب القسام تقصف مغتصبة “سديروت” الصهيونية برشقة صاروخية
  • إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والفصائل الفلسطينية تعلن عن تنفيذها هجوم بعشرات الصواريخ
  • الجيش الإسرائيلي: على سكان تل أبيب الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر
  • كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية لتل أبيب بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.
  • وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح على الحدود مع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين
  • إذاعة الجيش: إلغاء 40 رحلة كان المفترض أن تهبط في اليوم التالي في مطار بن غوريون بسبب الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.
  • “سرايا القدس” تعلن استهداف عن تجمع لجنود إسرائيليين في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة مسيرة وبقذائف الهاون
  • الجيش الإسرائيلي: 2300 صاروخ أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل خلال 6 أيام
  • الجيش اللبناني يستقدم تعزيزات عسكرية إلى مناطق الجنوب ويقيم حواجزا عند مداخل البلدات الواقعة عند الشريط الحدودي
  • الجيش اللبناني يغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة حيث جرت مواجهات أمس
  • الجيش الإسرائيلي يستقدم تعزيزات عسكرية قبالة بلدة مارون الراس الحدودية
  • الدفاعات الجوية تعترض طائرة مسيرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من داخل قطاع غزة حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى إسقاطها
  • تم رصد إطلاق نحو 200 صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث سقط 30 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدة أكثر من 100 وفق سياسة الاعتراض
  • أكثر من 1300 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس (يشمل العدد الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيا والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة )
  • 200 صاروخ من غزة على عسقلان وبئر السبع وإسدود الللية الماضية
  • مسؤول في “فتح”: لم يتصل أي زعيم عربي بالرئيس عباس خلال العدوان الإسرائيلي الحالي
  • إسرائيل ترحب بتصنيف النمسا “حزب الله” اللبناني “إرهابيا” بشقيه العسكري والسياسي
  • عسقلان وبئر السبع وإسدود تحت قصف صاروخي مكثف
  • مقتل 8 إسرائيليين جراء المواجهات الأخيرة مع الفلسطينيين
  • مدفعية الجيش الإسرائيلي تطلق قذائف تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس، والزوراق تجدد إطلاق قذائفها تجاه الشواطئ.
  • كهرباء غزة: تعطل 8 خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر من أصل 10 خطوط نتيجة القصف الذي طال مناطق واسعة في قطاع غزة
  • الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة
  • الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين
  • “الأونروا” في غزة تعلن عن تحويل المدارس المجهزة لديها إلى ملاجئ لمن تضررت منازلهم جراء القصف
  • “العفو الدولية” تدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
  • الأمم المتحدة: 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة جراء التصعيد

المصدر: RT

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