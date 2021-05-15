روسيا – تطرح لوحة الفنان التشكيلي الروسي الطليعي، فاسيلي كاندينسكي (1866 – 1944) “تهدئة التوترات” للبيع في دار المزادات “سوثبي” بمبلغ قدره 35 مليون دولار.

وذلك في إطار عطاء الفن الطليعي المعاصر الذي سيقام يوم 29 يونيو في لندن.

يذكر أن لوحة ” تهدئة التوترات” أبدعها، فاسيلي كاندينسكي عام 1937، ثم اشتراها صديقه وراعي الفنون الأمريكي، سولومون غوغنهايم الذي أنشأ المتحف الخاص للفن المعاصر في نيويورك. وضم المتحف نحو 150 عملا فنيا لـ كاندينسكي.

وكانت اللوحة قد طرحت عام 1964 في أحد المزادات للفن المعاصر حيث اشترها هاوي فن مجهول. ومنذ ذلك الوقت لم تظهر في أي مكان.

جدير بالذكر أن رئيسة قسم المدرسة الانطباعية في “سوثبي” هيلينا نيومن، كانت قد وصفت لوحة “تهدئة التوترات” من أهم روائع الفن التجريدي.

وستقوم اللوحة قبل أن تطرح في مزاد “سوثبي” بجولة حول العالم حيث ستعرض في معرض دبي وهونغ كونغ وتايوان ولندن.

المصدر: تاس

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