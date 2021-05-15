ألمانيا – حقق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، إنجازا تاريخيا خلال مباراته أمام مضيفه فرايبورغ (2-2) التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل للعملاق البافاري من ركلة جزاء، عند في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وكشف قميصا عليها صورة الأسطورة غيرد مولر احتفالا بمعادلة رقمه القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.

ووصل روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما) الملقب بـ”ليفان_غول_سكي” لغزارة الأهداف التي يسجلها، إلى هدفه رقم 40 ليبتعد في صدارة الهدافين في الموسم الحالي “للبوندسليغا”، ويعادل الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر، الذي حققه قبل 49 عاما بإحرازه 40 هدفا في الموسم (1971-1972) للدوري الألماني، وذلك وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصاءات.

كما أفادت شبكة “أوبتا” للإحصاءات بأن بايرن ميونخ نجح في التسجيل خارج أرضه بالدوري للمباراة 34 على التوالي، وأصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز على مدار تاريخ “البوندسليغا”.

ورفع بايرن ميونخ الذي حسم لقب الدوري لصالحه قبل عدة جولات، رصيده بعد هذا التعادل إلى 75 نقطة، متربعا على عرش صدارة “البوندسليغا”.

بينما يشغل فرايبورغ المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة.

المصدر: RT

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