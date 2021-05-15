ليبيا – أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أخطر عصابة تمنتهن سرقة السيارات في المدينة بعد تعقب إحدى السيارات المسروقة بمنطقة وسط المدينة.

مديرية أمن بنغازي أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي بأنها قد تلقت بلاغ بمركز شرطة البركة عن سرقة سيارة في الرابع من أبريل الماضي ، مبينةً بأنه قد تم تكليف أعضاء التحريات بوحدة البحث والتحري في المديرية جمع المعلومات عن السيارة، حيث تبين وجودها وسط المدينة.

وتعقب رجال مديرية الأمن السيارة، واكتشفوا بعد العثور عليها أنه جرى تغيير اللوحة الخاصة بها، وبسؤال سائقها، أفاد بأنه اشتراها من شخص في سوق السيارات، وباستدعاء بائع السيارة ذكر أنه اشتراها من شخص آخر.

وكشفت المديرية بأنه قد تم الاستعلام عن المتهم، وإعداد كمين له بمنطقة بوهديمة، ليتم ضبطه وهو على متن سيارة نوع هونداي 2015 ، حيث اعترف بأنه وبشراكة مع اثنين آخرين يسرقون السيارات ويغيرون جوهرها ومستنداتها ثم يبيعونها.

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