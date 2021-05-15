مصر – كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات مصر.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات لجريدة “اليوم السابع” المصرية أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم كما هي، حيث إنه داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.

وأوضحت أن حالته تعتبر غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر، ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي، مضيفة أنها تتابع حالته أولاً بأول .

وكانت قد أكدت مؤخرًا الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، عدم صحة ما تردد عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وقالت في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن سمير غانم ما زال متواجدًا بالعناية المركزة، وخبر وفاته المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة سخيفة، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وأكدت مؤخر أيضًا أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى غير صحيح، موضحة أنها تتابع الحالة أولاً بأول ولم تتلقَ أي معلومة عن دخول النجم فى غيبوبة.

المصدر: اليوم السابع

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