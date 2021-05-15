المغرب – وجه الملك المغربي محمد السادس، امس بإرسال مساعدات إنسانية مستعجلة إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية بأن هذه المساعدات الإنسانية “تتكون من 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية، وأدوية للحالات الطارئة وأغطية”، مضيفا أنه “سيتم تسليم المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية”.

وأشار البيان إلى أن “المملكة المغربية سبق أن دانت، بأشد العبارات، العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتا إلى أن هذا العنف “لا يؤدي استمراره إلا إلى توسيع الفجوة وتعزيز الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة”.

وكان المغرب قد استأنف العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر المنصرم في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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