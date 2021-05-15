مصر – يحتضن ملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم السبت، مباراة هامة بين الأهلي وضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

ووفقا لموقع “kooora”، فقد استقر المدرب الجنوب إفريقي لنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، على ملامح تشكيلة “المارد الأحمر” في مواجهة صن داونز.

وذكر الموقع، أن أيمن أشرف، سيعوض التونسي علي معلول في الجبهة اليسرى لنادي الأهلي، بينما يستمر رامي ربيعة في قلب الدفاع بجوار بدر بانون.

وأوضح أن المهاجم صلاح محسن، خرج من حسابات موسيماني للمشاركة أساسيا في لقاء اليوم، لمعاناته من نزلة برد.

ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة الأهلي في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي “أفشة”.

الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر حمد طاهر.

ومن المنتظر أن تقام مواجهة الإياب في جنوب إفريقيا يوم 22 مايو الجاري.

المصدر: “kooora”

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