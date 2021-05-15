واشنطن – أكدت واشنطن أن اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعات المجلس الأركتيكي سيهدف لتحقيق استقرار أكبر في العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده امس إن اللقاء المتوقع بين بلينكن ولافروف على هامش اجتماعات المجلس الأركتيكي في ريكيافيك يومي 19 و20 مايو سيتطرق لقضايا الاستقرار الاستراتيجي وإيران وكوريا الشمالية ومسائل محتملة أخرى.

وأضاف برايس: “نحاول أن نفهم ما إذا يمكننا الوصول إلى علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ مع موسكو. وهذا الموضوع سيكون في صلب اللقاء في أيسلندا الأسبوع المقبل”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سيهدف إلى بحث كامل دائرة العلاقات الثنائية ودراسة مدى وجود إمكانية للتعاون في مجالات تتطابق فيها مصالحنا”.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares