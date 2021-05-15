نيويورك – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي عثمان الجرندي التحرك العربي في مجلس الأمن وذلك تمهيدا للجلسة الطارئة التي تعقد يوم الأحد المقبل لبحث الوضع في فلسطين.

وحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، تلقى شكري مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من الجرندي بحثا خلاله “جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية”.

وثمن شكري خلال الاتصال “جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي”​​​.

وتضمن الاتصال التنسيق فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد لبحث “المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة”.

المصدر: وزارة الخارجية المصرية

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